الثالثة علمي علوم بالثانوية: انقطعت عن الدروس قبل الامتحان بشهرين

سادت فرحة عارمة منزل الطالبة سحر عبد اللطيف عبد البر، بمدينة بسيون في محافظة الغربية، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أوائل الثانوية العامة قبل قليل وحصولها على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة.

وقالت الطالبة سحر عبد اللطيف، إنها تلقت الخبر بسعادة لا توصف رغم أنها كانت متوقعة الحصول على ترتيب ضمن الطلاب الأوائل، مضيفة أن هذا العام كانت به ضغوطات كثيرة سواء من أزمة كورونا التي أثرت على الكثير أو صعوبة الامتحانات والضغط النفسي خلال العام الدراسي.

وأشارت إلى أنها توقفت عن الدروس الخصوصية قبل الامتحانات بنحو شهرين في أبريل الماضي، وتفرغت تماما للمذاكرة والمراجعة بالمنزل، بالإضافة إلى متابعتي لمنصات الوزارة التعليمية في المذاكرة ومراجعة دروس.