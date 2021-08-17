كوريا الجنوبية وكازاخستان تبحثان توسيع الشراكات الثنائية في الصناعات الجديدة

بحث رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، ونظيره الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، توسيع الشراكات الثنائية في الصناعات الجديدة بما في ذلك تلك المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة والصحة العامة واستكشاف الفضاء.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بكوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، واتفقا خلال اللقاء على العمل معا لتعميق الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبي البلدين من خلال برامج مختلفة لعام 2022 للتبادل الثقافي المتبادل للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وقال الرئيس مون جيه-إن، إن نظيره الكازاخستانى هو أول زعيم أجنبي يزور كوريا الجنوبية منذ تفشي جائحة كوفيد-19، معربا عن امتنانه لكازاخستان لتعاونها في إعادة رفات هونغ بوم-دو، المناضل الكوري التاريخي من أجل الاستقلال، الذي توفي في كازاخستان في عام 1943.

وأشار إلى أن كازاخستان هي شريك أساسي في سياسة الشمال الجديدة لكوريا الجنوبية، معرباعن أمله في بذل جهود مشتركة لتحقيق الازدهار المشترك لشبه الجزيرة الكورية وأوراسيا، مطالبا دعم كازاخستان المستمر لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ورد توكاييف بأنه يتوقع أن تكون تجربة بلاده في نزع السلاح النووي مثالا مفيدا.

من جهته، دعا رئيس كازاخستان لمواصلة التعاون المستمر بين البلدين من أجل تطوير العلاقات الودية الراسخة، وتعزيز التعاون في شتى المجالات.