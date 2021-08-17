«تي موبايل» الأمريكية تعلن عن تعرضها لاختراق أمني إلكتروني

أكدت شركة الاتصالات "تي موبايل" الأمريكية وقوع "حادث أمني إلكتروني" في الولايات المتحدة.

وقالت تي موبايل في بيان صدر يوم الاثنين: "لقد حددنا أن نفاذا غير مصرح به إلى بعض بيانات تي موبايل قد حدث، لكننا لم نحدد بعد ما إذا كان هناك أي بيانات شخصية للعملاء قد شملها هذا الأمر".

وأضافت: "نحن واثقون من أن نقطة الدخول المستخدمة للنفاذ قد أغلقت، ونحن نواصل استعراضنا التقني العميق للوضع عبر أنظمتنا لتحديد طبيعة أي بيانات تم الوصول إليها بشكل غير قانوني".

وأوضحت الشركة أن "هذا التحقيق سيستغرق بعض الوقت لكننا نعمل بأعلى درجة من الاستعجال. وإلى أن نستكمل هذا التقييم، لا يمكننا تأكيد العدد المبلغ عنه من السجلات المتأثرة أو صحة البيانات التي أدلى بها آخرون".

وكانت "تي موبايل" قد تعرضت آخر مرة لاختراق أمني الكتروني في ديسمبر 2020.