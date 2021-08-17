قال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، إن ما يحدث في أفغانستان، عقب سيطرة حركة طالبان الكاملة عليها، يشعرهما بالحزن، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جاء ذلك خلال بيان مطول أصدره الزوجان عبر موقع "أرتشي ويل فاونديشن"، المملوك لهما، حيث وجها دعوة للمتابعين لدعم المنظمات بما في ذلك منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، وهي منظمة غير حكومية هدفها توفير الطعام للدول التي تعاني من الكوارث.

لكن بالرغم من ذلك لم يفصح الزوجان عن المبلغ الذي سيتبرعان به شخصيًا، أو تفاصيل عن كيفية تقديم المساعدة، وهو الأمر الذي ادي لتعرضهم للانتقاد من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين البيان بأنه "دعاية غامضة'' وأنه لا يتعلق بما يحدث في أفغانستان لأنهما لم يذكران طريقة المساعدة شخصيًا في الأزمة.

وقال الزوجان في بيانهما: "العالم هش بشكل استثنائي في الوقت الحالي، نظرًا لأننا نشعر جميعًا بالك كبير بسبب الوضع في أفغانستان، لم نصبح قادرين على الحديث.. بينما نشاهد جميعًا الكارثة الإنسانية المتزايدة في هايتي، وتفاقم خطرها بعد زلزال نهاية الأسبوع الماضي، شعرنا بالحزن وبما أننا نشهد جميعًا الأزمة الصحية العالمية المستمرة، والتي تفاقمت بسبب المتغيرات الجديدة والمعلومات المضللة المستمرة، فقد أصبحنا خائفين، عندما يعاني أي شخص أو مجتمع، فإننا في داخلنا تشعر بذلك معهم، وعلى الرغم من أننا لا نعايش المعاناة إلا أننا كشعب نجد أنفسنا نشعر بالعجز تجاه ما يحدث في المجتمعات الأخرى، لذا لكن يمكننا تطبيق قيمنا معا".

وأنهى الزوجان البيان قائلين: "كبداية نشجعك على الانضمام إلينا في دعم عدد من المنظمات التي تقوم بعمل حاسم، كما نحث أولئك الذين هم في مواقع ذات نفوذ عالمي على دفع النقاشات الإنسانية التي من المتوقع إجراؤها هذا الخريف في التجمعات متعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة قادة مجموعة العشرين".