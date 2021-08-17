وزير الهجرة اليوناني: لن نصبح بوابة دخول الاتحاد الأوروبي للأفغان الفارين

قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، اليوم الثلاثاء، إن اليونان لا تريد أن تصبح بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للأفغان الفارين من الصراع المتفاقم في بلادهم، مطالبًا باستجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الأزمة.

وأضاف ميتاراكيس، في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أنه لا يمكن استقبال ملايين الأشخاص الفارين من أفغانستان ويريدون دخول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان.

وأوضح ميتاراكيس أن الحل لهذه الأزمة يجب أن يكون مشتركًا من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ لم يتفق الاتحاد على ما إذا كان سيتم ترحيل طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلباتهم.

وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة سقوط أفغانستان في قبضة حركة طالبان، كما طلبت اليونان أن تتم مناقشة المسألة خلال اجتماع وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي المقرر عقده غدًا الأربعاء.