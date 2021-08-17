مناورات طاجيكية صينية على مكافحة الإرهاب وسط تطور الأحداث في أفغانستان

بدأت طاجيكستان والصين، اليوم الثلاثاء، مناورات تكتيكية مشتركة على مكافحة الإرهاب في الظروف الجبلية، تستمر حتى 20 أغسطس الجاري.

وذكرت وزارة الداخلية الطاجيكستانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن "الجانبين الطاجيكي والصيني ناقشا أمس الاثنين إجراء مناورات تكتيكية مشتركة للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية طاجيكستان ووزارة الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية للتدريب على مكافحة الإرهاب في الظروف الجبلية في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الجاري".

وأضاف البيان أن التدريبات ستشمل أيضا مكافحة أنواع أخرى من الجريمة المنظمة وتبادل الخبرات المكتسبة والمعلومات وتدريب العناصر المؤهلة تأهيلا عاليا.

يُذكر أن هذه المناورات تُجري على خلفية تفاقم الوضع في أفغانستان، حيث سيطرت حركة طالبان على مناطق واسعة من البلاد، بما فيها العاصمة كابل.