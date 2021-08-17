العاهل السعودي يوجه بمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين حكومة المملكة بالوقوف إلى جانب الجزائر لمكافحة الحرائق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء الاثنين إنه "في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة، فقد وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك".

وأوضح البيان، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيقوم بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين في الجزائر.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجزائر، من حوادث الحرائق وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية".

وكانت سلطات الإنقاذ والإطفاء في الجزائر أعلنت في وقت سابق الاثنين سيطرتها على معظم حرائق الغابات الكبيرة المنتشرة في شمال البلاد، مؤكدة أنها لم تعد تشكل خطرا على المواطنين.

وارتفع عدد القتلى إلى 69 شخصا، على الأقل، بينهم 28 جنديا.