تسلم النائب العام المكلف في السودان مبارك محمود عثمان، نتائج التحقيق في 4 دعاوى متعلقة برموز النظام السابق، وذلك من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تمهيدًا لإحالتها للمحاكم المختصة.

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين في القضايا، من بينهم زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسئول الإيرادات بالقصر الجمهوري الأسبق أحمد محمد حسن.

وتواجه زوجة الرئيس المخلوع تهمًا تتعلق بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، كما يواجه بقية المتهمين تهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، والقانون الجنائي، وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهم مناصبهم في العهد البائد.