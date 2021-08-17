نمو الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في اليابان لأول مرة منذ 3 شهور

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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الصادرة اليوم الثلاثاء، نمو الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في البلاد خلال شهر حزيران/يونيو الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 3ر2% شهريا بعد تراجعه بنسبة 9ر2% خلال أيار/مايو الماضي.

وارتفعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات الطبية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتجارة الجملة والكهرباء والغاز وإمدادات التدفئة والمياه والخدمات المتعلقة بالشركات والسلع والتأجير والاستئجار والمعلومات والاتصالات.

وارتفع في نفس الوقت نشاط قطاعات التمويل والتأمين والعقارات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة بنسبة 9ر2% خلال حزيران/يونيو الماضي، بعد نموه بنسبة 10% سنويا خلال أيار/مايو الماضي.