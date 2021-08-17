المقاصة ردا على اتهامات ماجد سامي: لنا أنياب وقدمنا شكوى للوزير

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن ناديه قدم شكوى لوزير الرياضة أشرف صبحي ضد ماجد سامي مالك وادي دجلة السابق، بعد منشوره المسيء للمقاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال سليم في تصريحات تليفزيونية: "ما كتبه ماجد سامي لا يصح من رئيس نادي ونرفض هذا الكلام شكلا وموضوعا، ولدينا أنياب ونعرف كيف نرد علي أي شخص ونادي مصر المقاصة لا يعرف "تفويت" مباريات".

وأضاف:" كنا نحترم ماجد سامي ولكن علينا اتخاذ موقف قانوني ضده، فنحن نادي شريف ومحترم، ردنا على ماجد سامي سيكون شديد اللهجة، لو تحدث عن مصر المقاصة سيحصل له مالا يتخيله".

واختتم حديثه: "لو تعرض أي نادي لمثل ظروف مصر المقاصة لهبط إلى الدرجة الثانية، نمر بظروف مالية صعبة وطلبنا سلفة من وزير الرياضة ولم نتسول وخلال أيام سنحل المشكلة المالية".

وكان ماجد سامي قد كتب قبل ساعات عبر حسابه على موقع فيسبوك:" كلام في الصميم،شوطة حلوة في المقص، غنوا معانا كوكو واوا".

وتابع: "نادي مصري مفلس مادياً يلعب في الدوري الممتاز و متوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي، للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق، كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الأسبوع الماضي خسر هذا الأسبوع مباراته ضد أحد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي، علماً بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء اي انه لم يكن موقوفاً أو مصابا".

وأتم:"نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين أخرين من المنافسين على البقاء، وتستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المبارتين".