بريطانيا: المملكة المتحدة لن تتعامل بشكل عادي مع حركة طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة لن تتعامل بشكل عادي مع حركة طالبان، لأنها لا تشارك بلاده معايير حقوق الإنسان.

وأضاف راب، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أنه مع الاستيلاء على أفغانستان، سيتم التواصل مع الحركة من خلال أطراف ثالثة.

واعترف وزير الخارجية مرة أخرى أن استيلاء حركة طالبان على السلطة كان أسرع بكثير مما كان متوقعا، كما أشار إلى أن 600 جندي بريطاني إضافي يتواجدون حاليا في مطار كابول حيث لا تزال عملية إجلاء الأشخاص من أفغانستان جارية.

وكانت هناك تقارير سابقة عن إطلاق نار بالقرب من المطار، إلا أن راب أكد أن الوضع في المطار مستقر وهناك زيادة في عدد القوات الأمريكية والبريطانية.

وأوضح وزير الخارجية أن المملكة المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإعادة المواطنين البريطانيين في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على الوضع الأمني ​​على الأرض.





