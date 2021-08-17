لجنة فلسطينية: إسرائيل تسمح بزيادة قائمة توريد السلع إلى غزة والتصدير من القطاع

أعلنت لجنة حكومية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أبلغتها السماح بزيادة قائمة توريد السلع إلى قطاع غزة والتصدير منها بعد ثلاثة أشهر من تقليصها بشدة.

وقالت "اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع" إلى غزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان إنه تم إبلاغها من السلطات الإسرائيلية بالسماح باستيراد وتصدير عدد من السلع الجديدة بدءًا من بعد غد الخميس.

وأوضحت اللجنة أن السلع الجديدة ستشمل إدخال مواد البناء للقطاع الخاص التي تتعلق بالمشاريع الإنسانية فقط، والأجهزة والاتصالات للقطاع الخاص باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات.

ولم تفصح اللجنة عن مزيد من التفاصيل بشأن السلع الجديدة المقرر أن تسمح السلطات الإسرائيلية بتصديرها من قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل عن اعتراض قذيفة صاروخية محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت هذه أول مرة يتم فيها إطلاق قذيفة من غزة منذ إعلان مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة خلفت استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا، فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير بما في ذلك رفض إدخال منحة مالية قطرية بحسب مصادر فلسطينية.