رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على الشائعات المستمرة بشأن مستقبله.

وقالت بعض الصحف إن رونالدو قد ينضم إلى الريال، والبعض الآخر نشر إن الدون عرض نفسه على مانشستر سيتي.

وكتب انشيلوتي اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"كريستيانو هو أسطورة في ريال مدريد ولديه كل حبي واحترام. لم أفكر قط في التوقيع معه".

ورد رونالدو على كل ذلك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك في بيان مطول وكتب:"أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، كلام أقل ومزيد من العمل، كان هذا شعاري الموجه منذ بداية مسيرتي المهنية. ومع ذلك، في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا، لا بد لي من تحديد موقفي أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها".

وأضاف:" لقد كتبت قصتي في ريال مدريد. تم تسجيله بالكلمات والأرقام، في الجوائز والألقاب، في السجلات والعناوين.إنه في المتحف في ملعب بيرنابيو وهو أيضًا في أذهان كل مشجع للنادي. علاوة على ما حققته، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام لـ الميرينجي، وهو عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا، وسوف أعتز به دائمًا. أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم ، وسأضعهم في قلبي".

وأكمل:" بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا ، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم قلق أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الفعلية".

وأتم:"كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وفي عملي، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. كل شيء آخر؟ كل شيء آخر مجرد كلام".