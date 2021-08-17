 هبوط طائرة الإجلاء الثانية للجيش الألماني في كابول - بوابة الشروق
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هبوط طائرة الإجلاء الثانية للجيش الألماني في كابول

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 2:38 م

هبطت الطائرة الإجلاء الثانية التابعة للجيش الألماني في مطار العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الثلاثاء في برلين.

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