هبوط طائرة الإجلاء الثانية للجيش الألماني في كابول

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هبطت الطائرة الإجلاء الثانية التابعة للجيش الألماني في مطار العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الثلاثاء في برلين.