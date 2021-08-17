هبوط طائرة الإجلاء الثانية للجيش الألماني في كابول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هبطت الطائرة الإجلاء الثانية التابعة للجيش الألماني في مطار العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الثلاثاء في برلين.