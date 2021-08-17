محمد صبحي: لا يهمني العائد المادي بقدر احترام عقل المشاهد

وقال عبر المنشور: «لا يهمني العائد المادي.. بقدر ما يهمني احترام عقل المُشاهد فيما أقدمه من رسالة!».وكان مؤخرًا أعلن الفنان محمد صبحي، أنه قريبًا سيفتتح مسرحيته "نجوم الظهر" والتي وصفها بأنها أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجما من أجيال مختلفة.ويشارك "صبحي" في بطولتها حيث يلعب شخصية مختلفة، ويظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية على مسرحه بمدينة سنبل.وطرح محمد صبحي، أفيشا مبدئيًا لمسرحيته الجديدة يظهر خلاله كل نجوم المسرحية على الأفيش ويحمل العنوان الدعائي للمسرحية جملة "هنوريكو نجوم الظهر".والمسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبدالله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "استديو الممثل" هم: سميرة عبدالعزيز، وجيهان قمري، وعبدالرحيم حسن، وندى ماهر، وميرنا زكري، وكمال عطية، ورحاب حسين، وحمدي السيد، ورحاب الشناط وداليا حسن، ومحمد سعيد، ومايكل وليم، ومحمد شوقي طنطاوي، ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وانجيلكا، وليلى فوزي، ووليد هاني، ومحمود أبو هيبة".