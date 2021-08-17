جونياس: الفوز على الجونة نقطة انطلاق لبيراميدز والسعيد يغيب للإصابة

عبر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة، موضحا أن الفوز مهم للغاية خاصة وأنه بعد نتائج غير جيدة في الفترة الأخيرة، والفريق كان بحاجة لهذا الفوز في تلك الفترة المهمة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا مساء أمس الإثنين أمام نظيره الجونة، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده 46 بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الجونة عند 37 نقطة بالمركز التاسع.

وأكد جونياس أن الأداء في الفترة الأخيرة كان جيدًا للغاية ولكن لم يتمكن الفريق من تحقيق الانتصارات، والفريق خلق العديد من الفرص وكان بإمكانه أمام الجونة في الشوط الأول تسجيل ٣ أهداف، ولكن بسبب النتائج الأخيرة كان هناك بعض التسرع في إنهاء الهجمات، وبعد تعادل الجونة عاد اللاعبون وقدموا دقائق قوية وسجلوا هدف الفوز وحافظوا عليه بمنتهى القوة والإصرار.

وأشار إلى أنه درس فريق الجونة وهو فريق جيد للغاية ويمتلك لاعبين جيدين ولم تكن المواجهة سهلة على الإطلاق، وبيراميدز قدم مواجهة قوية واستحق الفوز في جميع دقائق اللقاء.

وأكد أن عبد الله السعيد يغيب بسبب الإصابة ويتم تأهيله حاليا، وأحمد الشيخ عائد من فترة إصابة طويلة ويجب تأهيله بشكل جيد وهو لاعب مهم ويثق فيه كثيرا، لافتًا أن الأداء يتطور من مباراة لأخرى والفريق بحاجة لتعلم الاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية.