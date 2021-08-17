موسكو: سحب واشنطن قواتها من أفغانستان يهدف لزيادة التوترات بقرب حدودنا

قال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة الروسية في مجلس روسيا الاتحادية، أندريه كليموف، إن القرار الأمريكي بسحب القوات من أفغانستان يهدف إلى "زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية".

وقال كليموفر، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء: "لقد فشلت الولايات المتحدة في إنشاء نظام مستقر مؤيد لأمريكا في أفغانستان على مدار السنوات العشرين الماضية، لذلك، فإنها الآن تسعى لتحقيق هدف مع سحب القوات من أفغانستان، ويتمثل بزيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية".

وفي غضون ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو نتيجة طبيعية.

وأوضح: "نتيجة منطقية، يوغوسلافيا، ليبيا، والآن أفغانستان، هل يمكن أن تختلف التوقعات؟"، مضيفا: "لقد تم هدر تريليون دولار دون جدوى".

وفي أول تصريحات علنية له منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن برد "سريع وقوي" إذا هاجمت حركة طالبان أمريكيين أو عرقلت العمليات العسكرية التي تجري حاليا في مطار كابول.

ووصف بايدن مشاهد اليأس في كابول بأنها "مؤلمة للغاية". ولكنه قال إنه يقف "بقوة وراء" قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.