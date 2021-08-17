علق العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الأحداث التي تشهدها أفغانستان خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «لا شك أننا أمام دراما رغم أن بعض أحداثها كخروج القوات الأمريكية مرتب أو تم الاتفاق عليه».



وأضاف عكاشة، خلال لقاء لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن أفغانستان شهدت تسارعًا في الاستيلاء على عواصم الولايات وانضمامها تحت سطوة وسلطة حركة طالبان، لافتًا إلى أن سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول أُعد لها سيناريو جرى نقله من قبل عناصر طالبان.



وأشار إلى وجود اتفاق ما خلف الستار لانتقال السلطة إلى طالبان أو التواجد في العاصمة، متابعًا: «مغادرة الرئيس سابق بطائرات والخروج من البلاد فاجأت الجميع والولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول».



ولفت إلى أن انتقال السفارة الأمريكية إلى مقرها في المنطقة الخضراء ثم الانتقال إلى مطار كابول خطوة دلت على استشعار القلق، منوهًا إلى أن الأمر أدى إلى التدافع للخروج بطائرات عسكرية ومدنية وتجارية وغيرها من الدولة.



وذكر أن «المشهد الاستثنائي بأفغانستان والاستيلاء على كابول يؤثر على الجوار الإقليمي في المقام الأول بالنسبة لأفغانستان»، قائلًا إن التأثير من الممكن أن يمتد إلى المنطقة العربية في مرحلة تالية.



وأوضح أن «الأمور ستكون مختلفة مع الطبعة الجديدة لحركة طالبان بشكل كبير عما كان قبل 2001»، متوقعًا أن تمارس طالبان نوعًا من الحكم الرشيد إلى حد ما، وخاصة أن الجوار الإقليمي أكثر تعقيدًا وأكبر من قدرتها لعبور هذا الجوار والوصول إلى المنطقة العربية.





