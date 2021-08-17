انتشال جثة بعد فيضانات في ولاية بافاريا الألمانية

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ التي تبحث عن متنزهين اثنين جرفتهما مياه الفيضان المفاجئة بالقرب من منطقة أعلى قمة جبلية في ألمانيا عثرت على جثة امرأة. ولا يزال هناك شخص واحد آخر على الأقل مفقودا.

وتم الاستعانة بأكثر من 150 فردا في عملية الإنقاذ الأولية في مضيق "هولنتالكلام" على جانب القمة الجبلية "تسوج شبيتسه" أمس الاثنين. ونُقل ثمانية أشخاص إلى بر الأمان، وأصيب بعضهم بجروح طفيفة.

ووفقا للشرطة، كان شخصان آخران على الأقل يقفان على جسر خشبي في المضيق عندما جرفته موجة الفيضان.

وتعتقد خدمات الطوارئ أن هناك فرصة ضئيلة للعثور على أي شخص على قيد الحياة، بالنظر إلى الظروف الجوية والوقت الذي انقضى. وقال متحدث باسم الشرطة: "هذا وضع يائس للغاية، لكننا لا ندخر جهدا".

ولا تزال هوية المرأة المتوفاة والشخص المفقود غير واضحة. وتقوم الشرطة حاليا بفحص قوائم الضيوف في الفنادق ودور الضيافة في المنطقة وحولها.

وتم إغلاق المضيق في الوقت الحالي بسبب حجم المياه. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة أمس الاثنين - وهذه ليست ظروف جوية غير عادية في المنطقة في الصيف.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "الأولوية الآن هي البحث"، مضيفا في المقابل أنه سيُجرى أيضا التحقق من أي أخطاء ربما تكون ارتُكبت في ضوء حالة الطقس.

وتقوم الشرطة حاليا برعاية من تم إنقاذهم وتستجوبهم الآن. ووفقا لمعلومات أولية، لا يوجد أطفال بينهم. ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء الأفراد من السكان المحليين أم سائحين.