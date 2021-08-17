الكهرباء عن حياة كريمة: ستحدث نقلة نوعية في حياة مواطني الريف

شدّد الدكتور أيمن حمزة الناطق باسم وزارة الكهرباء، على أهمية مشاركة الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن نقل الشبكات الكهربائية في القرى سيمثّل نقلة نوعية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تتضمن تخصيص 24 مليار جنيه لمشروعات الكهرباء فقط.



وأضاف المتحدث أنَّ جهود التطوير تشمل إحداث تغيير في آلية التغذية الكهربائية لكل قرية يحيث تكون من أكثر من مصدر، وبالتالي إذا حدث انقطاع يتوفر البديل على الفور.



وأشار إلى أنه يتم أيضًا تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وهو أمر مكلف جدًا، لكنه أفاد بأن الرئيس عبج الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الشروعات على أعلى مستوى.



ونوّه بأن الخطوط الهوائية التي ستظل باقية ستكون أيضًا على أعلى مستوى، لافتًا إلى العمل كذلك على إنشاء مراكز خدمة تكون متوفرة في القرى أيضًا.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع مساء الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.



ووجه الرئيس بإجراء مراجعة دقيقة ومنتظمة لكل الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بالمبادرة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة.