تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية محتملة بسبب هطول الأمطار في غرب ووسط اليابان

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة مستمرة في الهطول بغرب ووسط اليابان، بينما تدعو السلطات السكان إلى توخي الحذر من حدوث انهيارات أرضية محتملة ومن فيضان الأنهار وغمر المياه للمناطق المنخفضة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، أنه قد تم إطلاق تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية في أجزاء من مقاطعات ساجا وناجازاكي وفوكوكا وكوماموتو وكاجوشيما وشيماني وهيوجو وهيروشيما في غرب اليابان.

وقد سجلت أجزاء من غرب اليابان إلى شرقها، سقوط كميات قياسية من مياه الأمطار.

ومن الممكن أن يتسبب نظام الضغط المنخفض شمال جزيرة كيوشو الواقعة جنوبي البلاد، والذي يتحرك نحو بحر اليابان، في سقوط أكثر من 50 ملليمترا من الأمطار في الساعة الواحدة، على مناطق واسعة تمتد من غرب إلى شمال اليابان، من بعد ظهر اليوم الثلاثاء وحتى غد الأربعاء.