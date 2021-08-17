مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل برنامج الطب الرياضي وتحليل أولمبياد طوكيو

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تعقد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس، مؤتمرا صحفياً ظهر الأربعاء الموافق 1 سبتمبر المقبل، من أجل استعراض أهداف ومحتوى وترتيبات برنامج الطب الرياضي.

يشمل البرنامج محاضرت متخصصة في القلب الرياضي والتأهيل ، وكذلك دراسة تحليلية على بعض أبطال دورة طوكيو 2020.

ويقام المؤتمر بأحد فنادق مصر الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويحمل اسم، مؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، ويرأسه الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ومدير عام مستشفى وادي النيل.