إحصاء: زيادة في عدد العاملين وحجم العمل في ألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن سوق العمل في ألمانيا يتعافي بشكل متزايد من تداعيات وباء كورونا.

وأشار المكتب، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة عدد العاملين وحجم العمل في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2021.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة في ألمانيا في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين نحو 7ر44 مليون شخص.

ومقارنة بالربع الأول من هذا العام، يمثل هذا العدد زيادة بإجمالي 75 ألف شخص –بعد حساب التغيرات الموسمية- وتعادل هذه الزيادة نسبة 2ر0%.

ولكن المكتب أشار إلى أن هذا العدد لا يزال أقل من الربع الأخير من عام 2019، أي الفترة السابقة لأزمة كورونا مباشرة.

ووفقا لحسابات أولية لمعهد أبحاث العمل والتوظيف في ألمانيا، ارتفع حجم العمل في الاقتصاد الكلي- وهو وقت العمل الذي تم إنجازه من قبل جميع العاملين لدى أرباب الأعمال، أو العاملين المستقلين- بقوة بنسبة 8ر6% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، ووصل إلى 1ر141 مليار ساعة عمل.

وأرجع المعهد السبب في ذلك إلى تراجع العمل لفترات مختصرة، والذي كان يستخدمه حوالي ستة ملايين شخص منذ النصف الثاني من مارس عام 2020 وانخفض حاليا إلى نحو مليوني شخص فقط حاليا.