اليابان تقرر تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 12 سبتمبر المقبل

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تغطي العاصمة طوكيو ومناطق أخرى، حتى 12 سبتمبر المقبل بدلا من إنهائها في 31 أغسطس الجاري، في حين تم توسيع هذا الإجراء ليشمل سبع محافظات أخرى بسبب عدم وجود علامات على تراجع العدوى.



وتخضع مناطق: إيباراكي وتوشيجي وجونما وشيزوكا وكيتو وهيوجو وفوكوكا، بالفعل إلى شبه حالة طوارئ، والتي تفرض قيودا أقل على النشاط التجاري، ولكن سيتم تعديل وضعها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.



وحذر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا من أن البلاد تشهد ارتفاعا غير مسبوق في كورونا، وقال إن "توفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة هو أولوية قصوى للحكومة"، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لشرح تفاصيل القرار.



ويعني التمديد أن طوكيو التي ستستضيف دورة الألعاب البارالمبية في الفترة من 24 أغسطس الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل، ستخضع بالكامل لحالة الطوارئ، ووافق المنظمون في اليوم السابق على إقامة الألعاب بدون متفرجين.