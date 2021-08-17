استمرار حريق الغابات بالقرب من القدس لليوم الثالث على التوالي

استأنفت ثماني طائرات إطفاء ومروحية، عملياتها اليوم الثلاثاء، لاحتواء حريق الغابات المستعر غرب القدس لليوم الثالث على التوالي.



وقالت فرقة الإطفاء، إنه لم يُسمح بعد لسكان ثلاث قرى بالعودة إلى منازلهم.



وقالت إسرائيل، أمس الاثنين، إنها طلبت من عدة دول مساعدتها في مكافحة النيران. وقد وعدت اليونان بتقديم الدعم، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية يائير لابيد، على موقع "تويتر".



وقالت الشرطة إن آلاف الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد اندلاع حريق الغابات أمس الأول الأحد. ودعم الجيش إجراءات الإخلاء بواسطة المروحيات.



وبحسب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فقد اشتعلت النيران في العديد من المنازل بقرى مختلفة، وأدت الحرائق إلى احتراق نحو 2000 هكتار من الغابات، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وجاء في تقرير ورد على إذاعة الجيش الاسرائيلي أن الشرطة تفترض أن الحريق تسبب فيه أشخاص. ومع ذلك، فليس حتميا أنه حريق متعمد، ولكن من الممكن أيضا أن يكون ناتجا عن الإهمال.