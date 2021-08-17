 نواب بالكونجرس الأمريكي يعربون عن قلقهم إزاء الأوضاع في أفغانستان - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

نواب بالكونجرس الأمريكي يعربون عن قلقهم إزاء الأوضاع في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:45 ص

أعرب نواب بالكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عن قلقهم إزاء الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

ومن جانبه، أعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، عن قلقه الشديد إزاء سلامة الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وبدوره، أوضح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، أن ما سيحدث في أفغانستان سيكون أزمة إنسانية.

ووصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الخروج من أفغانستان بالفشل، معتبرا أن واشنطن كان لديها القدرة على تجنب ما أسماها بالكارثة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك