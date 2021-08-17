الفيضانات تضرب شمال إيطاليا بسبب العواصف الرعدية

ضربت عواصف شديدة شمال إيطاليا مجددا، في حين مازالت حرائق الغابات مستعرة بالجنوب.



وجاء في تغريدة لقطاع الاطفاء اليوم الثلاثاء أن الأشجار تساقطت والمجاري المائية تحولت لفيضانات في منطقة ساوث تيرول.



ومازال الدفاع المدني يحث المواطنين في بلديات ارنتال وبفليرش على البقاء في المنازل وتجنب المياه المتدفقة.



وسجلت هيئة الارصاد في ساوث تيرول هطول نحو 86 لترا من الأمتار لكل متر مربع خلال 24 ساعة.



وقد تحركت العواصف إلى مناطق فينيتو وفرولي وفينزيا جيوليا ولومباردي وإيميليا-روماجنا.



ووفقا للمعلومات المتاحة، فقد تم استدعاء أفراد قطاع الإطفاء 570 مرة بسبب الطقس.



ومن ناحية أخرى، مازالت جهود الاطفاء مستمرة لإخماد حرائق الغابات.



وفي صقلية على وجه التحديد، تم تفعيل أعلى تحذير من الحرائق اليوم، باستثناء إقليم واحد بشمال شرق البلاد.



ومازال الجفاف والحرارة والرياح القوية تؤجج الحرائق في الجنوب.



كما تشارك طائرات الاطفاء في جهود الاطفاء في عدة أماكن بالجزر الكبيرة، في كالابريا بالطرف الجنوبي من البر الرئيسي، أو على سبيل المثال في لاتسيو، حيث تقع روما.



ووفقا للمعلومات المتوافرة من مساء أمس الاثنين، فإن هيئة الدفاع المدني تلقت أكثر من ألف طلب للحصول على دعم جهود الاطفاء الجوية منذ منتصف يونيو الماضي.