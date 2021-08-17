متحدث باسم طالبان: المرأة الأفغانية لها حق التعليم بصورة مختلفة

قال المتحدث باسم مكتب طالبان السياسي محمد النعيم، الوضع مختلف في أفغانستان الآن، مشيرًا إلى أن الجميع يتمتع بحرية وفقًا للبيئة التي تتماشى مع مبادئ وقيم الشعب ومصالح الوطن العليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك قيودًا وشروطًا على التعبير في البلدان التي تدعي حرية التعبير، مشددًا على أهمية عدم الإدلاء بما يضر بأمن الدولة واستقرار الشعب.

وعن حق عمل ونزول المرأة إلى الشارع، أجاب: «المجتمعات الإسلامية لا نستطيع أن تعيش كما يعيش غير المسلمين بسبب وجود فرق في المبادئ والقيم، فالعيش والتفكير بصورة واحدة أحد أشكال الديكتاتورية».

وذكر متحدث مكتب طالبان السياسي، أن «المرأة في الإسلام لها حق التعليم والعمل والملكية والتجارة وخير دليل على ذلك السيدة خديجة أم المؤمنين»، متابعًا: «لها حق التعليم بصورة مختلفة، ولا يمكن أن تكون المرأة الأفغانية امرأة غربية».

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