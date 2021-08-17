نفذت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة في الفيوم، قافلة طبية مجانية بمدرسة لطيف الناصرية التابعة لمركز الفيوم على مدار يومي السبت والأحد الماضيين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وصرح الدكتور أحمد سعد اللباد مدير الإدارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1408 من مواطني القرية وتوابعها، فى تخصصات القلب والباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والعظام والنساء وتنظيم الأسرة.

وأوضح ياسر دخيل مسئول مركز معلومات القوافل أن عدد المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 9 أشخاص، وعدد الحالات التي تم عمل فحوصات معملية وأشعة لهم 61 شخص، وعدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 172 شخص، وعدد الحاضرين لندوات التثقيف الصحى 151 متردد.