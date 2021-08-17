إماراتيون ومقيمون في أبوظبي يتلقون الجرعة المعززة من لقاح كورونا

تلقى مواطنون إماراتيون ومقيمون في أبوظبي، ممن أخذوا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا قبل ستة أشهر على الأقل، الجرعة الداعمة لتعزيز المناعة ضد الفيروس والحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الجرعات الداعمة من لقاح سينوفارم ولقاح فايزر- بيونتك تتوفر في أكثر من 100 مركز في إمارة أبوظبي.

على الصعيد نفسه، كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تخصيص مركزين لتطعيم الطلبة من عمر 12 عاماً وما فوق والمعلمين والموظفين الإداريين في مدارس إمارة أبوظبي ضد فيروس كورونا.

ويرحب المركزان، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، بالفئات المستهدفة من المقيمين والقادمين الجدد إلى إمارة أبوظبي، يومياً ابتداءً من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل دون الحاجة لحجزٍ مسبق وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل العودة الآمنة للمدارس.

ويقدم المركزان الجرعتين الأولى والثانية والجرعة الداعمة من لقاحي فايزر بيونتيك وسينوفارم، ويمكن للطلبة وأعضاء القطاع التعليمي الحصول على التطعيم في أحد المركزين المخصصين، أو أيٍ من مراكز التطعيم المعتمدة من دائرة الصحة.

وفيما يمكن لموظفي القطاع التعليمي والطلبة الحصول على التطعيم في أحد المركزين دون الحاجة لحجز موعدٍ مسبق، يعدّ إبراز بطاقة الهوية الإماراتية وتطبيق الحصن بلون حالةٍ أخضر أو رمادي شرطاً أساسياً للحصول على التطعيم بالنسبة للمقيمين.

ويتوجّب على القادمين الجدد إلى أبوظبي تقديم جواز السفر مع إذن دخول الإقامة الذي يظهر الرقم الموحّد مع تطبيق الحصن، علماً أنه سيتوجب على الموظفين الجدد تقديم رسالة توظيف من المدرسة، فيما سيطلب من الطلبة الجدد إبراز شهادة تسجيل في المدرسة.