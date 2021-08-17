قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن محامو الأمير البريطاني أندرو، ابن الملكة البريطانية اليزابيث، قد يحاولون الادعاء بأن الأمير لديه حصانة دبلوماسية لمساعدته في قضية اتهامه باعتداء جنسي.

وأضافت الصحيفة بحسب تقارير، أن الأمير أندرو ذهب إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا، مع زوجته السابقة سارة فيرجسون، وأنه مبتهج ومرتاح بشأن الدعوى القضائية وسيبقى صامتا.

وكان الدوق أندرو مبعوثًا تجاريًا إلى أمريكا في عام 2001، وهذا يعني أنه كان يتمتع بحصانة دبلوماسية في الوقت الذي ادعت فيه السيدة فكتوريا جيوفري أنه اغتصبها واعتدى عليها جنسيا.

وكانت فرجينيا، أشارت في دعوتها القضائية إلى أن سيدة تدعى ماكسويل تعمل في التجارة الجنسية، هي السبب في إحضارها للأمير أندرو وصديقه رجل الأعمال المنتحر إبستن.

ورفعت فرجينيا روبرتس دعوة قضائية في نيويورك الأمريكية، ضد الأمير البريطاني أندرو، ثاني أبناء الملكة إليزابيث، بزعم انه ارتكب بحقها جريمة اعتداء جنسي عندما كانت في السابعة عشر من عمرها.

ادعاءات فيرجينيا روبرتس جوفري ليست جديدة ، لكن تعتبر هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها دعوى مدنية ضد الأمير التاسع في ترتيب ولاية العرش البريطاني، بهدف السعي للحصول على تعويضات بمبلغ يتم تحديده في المحاكمة.

* شاهد إثبات

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان اختصاصي الاتصالات ستيف سكالي، الذي كان يعمل لدى رجل الأعمال المنتحر جيفري إبستين، سيقسم أمام المحكمة على أنه رأى الأمير البريطاني أندرو يتلمس فرجينيا روبرتس، التي رفعت قضية ضد الأمير بتهمة ممارسته جريمة اغتصاب بحقها بمساعدة صديقه إبستين.

يدعي سكالي أنه شاهد الأمير اندرو يقبل امرأة شقراء ترتدي البيكيني، بجوار حمام سباحة في جزيرة "ليتل سانت جيمس" الكاريبية، بين عامي 2001 و 2004، مؤكدا أنها فرجينيا روبرتس صاحبة الدعوة القضائية ضد الأمير.

يأتي ذلك بعد أن أشارت مصادر مقربة من السيدة فرجينيا إلى أن الأمير أندرو قلل بشكل محزن من خطورة القضية المرفوعة ضده.

وأضاف الشاهد سكالي، 71 عامًا، لصحيفة "ذي صن" البريطانية، يوم الأحد: "كنت أعمل على الهاتف وكان الأمير أندرو بجوار حمام السباحة مع فيرجينيا وبمجرد أن رأيته تعرفت عليه فكرت لو كان لديّ كاميرا في حقيبتي وقتها لالتقطت لهما صورة بقيمة 50 ألف دولار".

وقال سكالب أنه رآهما مستلقيان على كراسي الاستلقاء المخصصة للبحر بعد علاقة جنسية استمرت عدة دقائق.