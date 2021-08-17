فرار الآلاف من حرائق الغابات في جنوب فرنسا إلى أماكن آمنة

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فر آلاف السكان والسائحين إلى أماكن آمنة في ظل استمرار انتشار حرائق الغابات جنوبي فرنسا.

وأعلنت السلطات في مدينة تولون، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لم تتم السيطرة على الحرائق بعد، ويكافح حوالي 900 فردا من رجال الإطفاء الحرائق، تدعمهم عشر طائرات إطفاء وثلاث مروحيات.

وتم إغلاق العديد من الطرق في المناطق النائية من خليج سان تروبيه، وأتت النيران بالفعل على نحو 5 آلاف هكتار من الأراضي. وتم إخلاء 12 معسكرا في المنطقة كإجراء احترازي، بالإضافة إلى العديد من المنازل.

وشددت السلطات على أنه لا يمكن لأحد العودة إلى سكنه بعد.

وذكرت إذاعة بلو الفرنسية أن 19 شخصا أصيبوا بالإعياء جراء استنشاق الدخان، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة، في إشارة إلى تقييم أولي أجرته السلطات.

ويعتزم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، زيارة المنطقة المتضررة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسبقت الحرائق موجة حارة وجفاف شديد، وتسببت الرياح القوية في تأجيج النيران.

وبحسب فرق الإطفاء المحلية، امتدت الحرائق منذ اندلاعها لمسافة 22 كيلومترا في المنطقة.