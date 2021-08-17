استرداد ١١٩ فدانا و١٣ قيراطا من المستثمرين غير الجادين في البحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة مهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة، لاسترداد أراضي أملاك الدولة، تسترد قطعة أرض بقرية الحمراء بمساحة إجمالية ١١٩ فدانا و١٣ قيراطا من غير الجادين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.

وشدد محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات.