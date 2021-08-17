 رئيسة اليونان تشكر 23 دولة لمساهمتها في جهود مكافحة الحرائق - بوابة الشروق
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رئيسة اليونان تشكر 23 دولة لمساهمتها في جهود مكافحة الحرائق

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 1:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 1:22 م

أعربت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، عن شكرها لـ23 زعيما أجنبيا لمساهمتهم في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في اليونان منذ 3 أغسطس الجاري؛ من خلال إرسال رجال إطفاء ومعدات وطائرات.

وقالت ساكيلاروبولو، في رسائل فردية للزعماء الأجانب، وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن "مساعدات بلادكم خلال هذا الوقت العصيب أثر بشدة على جميع اليونانيين، وأنا أنقل تقديرهم".

وشمل الخطاب دول الاتحاد الأوروبي الذين أوصلوا مساعدتهم من خلال برنامج الإنقاذ للاتحاد الأوروبي للمساعدة الطوعية في أثناء الكوارث الطبيعية.

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