أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الثلاثاء أن قادتها العسكريين أجروا اتصالات بقادة طالبان في أفغانستان.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة في إيجاز للصحفيين "قادتنا العسكريون يتواصلون عدة مرات في اليوم في المطار مع قادة طالبان"، مشيرًا إلى أن النتائج تشير إلى حدوث استقرار نسبي في المطار بما سمح للطائرات العسكرية بالتحليق داخل المطار وخارجه منذ يوم أمس.

وأضاف أن القادة الأمريكيين بمطار كابول مكلفون بتأمينه والحفاظ على أمنه وإعادة تشغيل عملياته واستدامتها ويقومون بأي عمليات تواصل يرونها ضرورية لإنجاز هذه المهمة.