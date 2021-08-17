صحة الإسكندرية: 4 مستشفيات عزل تسجل صفر إصابات كورونا

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن 4 مستشفيات عزل سجلت صفر إصابات كورونا في أغسطس الجاري، من أصل 19 مستشفى مخصص للعزل، منها 2 عزلاً كاملاً، بينما خرج مستشفيين مؤخرًا بتراجع معدل الإصابات، ليصبح العدد حاليًا 17 مستشفى.

أضاف وكيل وزارة الصحة، خلال لقاء صحفي عقد مساء اليوم الإثنين بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن إجمالي عدد مراكز تقديم لقاحات كورونا في الإسكندرية بلغ 153 مركزًا للتطعيم، بينها 5 مراكز لقاء مخصصة للمسافرين خارج البلاد.

كما أكد وكيل الصحة تعزيز الخدمات الطبية المقدمة بجميع المستشفيات والمراكز التي تتعامل مع ملف جائحة كورونا بمختلف أنحاء المحافظة.