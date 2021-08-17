ارتفاع أرباح «سويس لايف» للتأمين خلال النصف الأول

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أعلنت شركة التأمين السويسرية "سويس لايف جروب" اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15% سنويا إلى 816 مليون فرنك.

وبلغت أرباح عمليات الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال النصف الأول من العام الحالي 889 مليون فرنك بزيادة نسبتها 13% سنويا.

في الوقت نفسه زادت عائدات الرسوم لدى الشركة خلال النصف الأول بنسبة 14% سنويا إلى 309 ملايين فرنك. وزادت مساهمة وحدات التأمين وشركة "سويس لايف أسيت مانجرز" لإدارة الأصول في زيادة إيرادات الرسوم.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي قيمة وثائق التأمين لدى الشركة بنهاية النصف الأول 9ر10 مليار فرنك بانخفاض نسبته 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي وكانت 6ر11 مليار فرنك.

وبلغت القيمة الإجمالية للأعمال الجديدة لدى الشركة خلال النصف الأول 252 مليون فرنك بزيادة نسبتها 24% سنويا. وارتفع هامش أرباح الأعمال الجديدة إلى 1ر3% مقابل 1ر2% خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى أبقت الشركة السويسرية على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل حيث أشارت إلى تحقيق تقدم جيد في برنامجها المعروف باسم "سويس لايف 2021"