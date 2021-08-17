نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 6 أشهر

سجلت السلطات في نيوزيلندا إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، التي تعتبر الإصابة المحلية الأولى منذ نحو 8 أشهر.

وقالت وزارة الصحة في نيوزيلندا -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء- إنه تم اكتشاف الحالة المصابة بـ"كوفيد-19" في أوكلاند ولم يتم تحديد مصدر العدوى بعد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس وزراء نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي سيتم تطبيقها بعد اكتشاف هذه الحالة الأولى من أصل محلي منذ 28 فبراير الماضي، حيث تم رصد منذ ذلك الحين جميع حالات كوفيد 19 في نيوزيلندا على الحدود.

وكانت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، قد سجلت 2570 حالة إصابة و26 حالة وفاة حتى الآن منذ ظهور الوباء.