اليابان تمدد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة كورونا حتى 12 سبتمبر المقبل

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أعلنت الحكومة اليابانية في وقت متأخر من أمس الإثنين، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة لمواجهة فيروس كورونا حتى 12 سبتمبر المقبل، بدلا من انتهاء العمل بها نهاية الشهر الحالي كما كان مقررا في السابق.

وفي ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، سوف تستمر حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي في طوكيو وأوساكا وأوكيناوا وثلاث مقاطعات أخرى.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للصحفيين بعد لقاء وزراء أخرين" ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس وصل لمستويات مرتفعة مقلقة".

وأضاف أن قرار التمديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء، مضيفا أن تعزيز وحدات الرعاية بالمستشفيات يمثل " أولوية، مضيفا أنه يتم هاتفيا متابعة الأشخاص الذين ينتظرون في المنازل لكي يتم نقلهم للمستشفى .

ويشار إلى أن ثلث سكان اليابان فقط حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، حتى في ظل تفشي سلالة دلتا الأكثر انتشارا.

واتسمت بداية حملة التطعيم بالفيروس في اليابان بالبطء، وتسير بوتيرة تعد من ضمن الأبطأ بين الدول الصناعية.

وسجلت اليابان أكثر من 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وتتزايد المخاوف من إمكانية تعرض نظام الرعاية الصحية للضغط الشديد.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد أفادت بوجود أشخاص يبقون في سيارات الاسعاف لساعات بحثا عن مستشفى تستقبلهم.