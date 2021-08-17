قال الدكتور محمد نعيم، الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، أنه لابد للأفغان أن يوفرون أمنهم بأنفسهم دون الاستعانة بالأجانب، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك اتفاق سري من أجل دخول العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف الدكتور محمد نعيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»، أن حركة طالبان سيطرت على المدن الأفغانية، لافتا إلى أن المفاوضات بين الحركة وأمريكا في الدوحة كان هدفها الحل السلمي، لكن نظرا لتعثر وجود حل كان لازما على طالبان توفير الأمن والأمان للمواطنين الأفغان.

وتابع الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في تصريحاته بقناة «صدى البلد» أن مشهد سقوط بعض المواطنين الأفغان من الطائرات كان مؤلما ومؤسفا، موضحا أن الأعداد التي سقطت من الطائرة لم تكن بالآلاف لكن ربما تكون بالمئات.

وأردف أن القوات الأجنبية وعدت المتعاونين بنقلهم معهم لكن ذلك لم يحدث، لافتا إلى أنه تم إصدار بيان أكدت فيه حركة طالبان توفير الأمن والأمان لمختلف المقيمين على أرض أفغانستان.

واستطرد أن الحركة وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعهدت فيها بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد الدولة، مضيفا: «طالبان تلتزم بذلك، ولن تسمح بأي فرد بأن يقوم بعمل يضر بالدول الأخرى».

وأوضح أن «طالبان تريد استقرار البلاد، وهدفها الأساسي الدفاع عن الحرية، ولن تسمح بتواجد أي عناصر إرهابية على أراضي أفغانستان»، مشيرا إلى أن الحركة سيطرت بشكل كامل على المدن، وتبحث عن نظام إسلامي للحكم بمشاركة مختلف الطوائف.

واستطرد: «نرفض التدخلات الخارجية في شؤننا الخاصة، لأن حركة طالبان لا تحب أن تتدخل في شئون الدول الأخرى»، مضيفا أن الجميع في أفغانستان يتمتعون بكامل حريتهم، لكن كل شخص يوفر الحرية بما يتناسب مع قيم بلاده.

وأشار الدكتور محمد نعيم إلى أنه سيتم السماح بحرية التعبير في إطار لا يضر بمصالح البلاد، مضيفا أنه بالنسبة للمرأة سيخضع التعامل معها وفقا للشريعة الإسلامية، التي تنص على أنها لها حق التعليم والعمل والتجارة والملكية، لكن بالطريقة التي تتماشى مع المجتمع الأفغاني.

ولفت إلى أن حركة طالبان لا تستطيع فرض قوانين لا تتناسب مع القيم الأفغانية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي وجود حفلات الغناء في أفغانستان لأنها دولة إسلامية تتعامل وفقا للشريعة.

وأردف في تصريحاته بقناة «صدى البلد»: «لن نسمح لأي أحد بأن يضر بمصالحنا مع الدول الأخرى»، مشيرا إلى أن حركة طالبان تسعى للتعاون مع الدول العربية، لأنه هناك روابط وتواصل فكري بين الجانبين.

وعن إعلان تركيا حماية مطار كابول بدلا من القوات الأمريكية قال: «لن نسمح لأي قوات خارجية بالتدخل في أمورنا الخاصة ونستطيع تأمين بلادنا بأنفسنا، لن نسمح بالمساس بالأمن القومي الأفغاني».