منفذ طابا البري يستقبل 60 ألف سائح خلال 4 شهور

يستقبل منفذ طابا البري بجنوب سيناء، يوميًا مئات السائحين القادمين من مختلف الدول العربية والأوروبية للاستمتاع بمنتجعات جنوب سيناء السياحية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جارٍ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في منافذ الحجر الصحي داخل منفذ طابا البري، تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين القادمين لمنتجعات جنوب سيناء السياحية عبر المنفذ، لافتًا إلى أنه جرى توفير كافة المستلزمات الطبية وأجهزة الكاشف الحراري، إضافة إلى توفير القوى البشرية المدربة.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن المنفذ استقبل 60 ألف سائح من مختلف جنسيات العالم خلال 4 شهور فقط، ويجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول ومنها عدم دخول أي شخص دون اصطحاب تحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يجري إجراء التحليل بالمنفذ، وينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة.