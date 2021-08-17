الانتهاء من القرعة العلنية لمرسى مطروح والعلمين بدوري حزب مستقبل وطن

أعلن النائب المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، الانتهاء من إجراء القرعة العلنية، لمركزي مرسى مطروح والعلمين، والخاصة بدوري المراكز، والذي من المقرر أن ينطلق يوم ٢٠ من شهر أغسطس الجاري، تحت شعار "أنت البطل".



ومن المقرر أن يشارك في البطولة، ١٤٦ فريقًا تمثل ثمانية مراكز ومدن بالمحافظة، موزعين على النحو التالي ٣٢ فريقًا بمركز مرسى مطروح، و٣٢ فريقًا بمركز الحمام، و٨ فرق بمركز العلمين، و٢٢ فريقًا بمركز الضبعة، و١٦ فريقًا بمركز النجيلة، و١٧ فريقًا بمركز براني، و٨ فرق بمركز السلوم، و١١ فريقًا بمركز سيوة.



وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذا النظام العام والتحلي بالأخلاق والروح الرياضية السامية بين الشباب؛ ما يعطي للمنافسة الرياضية الشكل المثالي، على أن تكون الجوائز 10 آلاف جنيه للمركز الأول على مستوى المركز، 25 ألف جنيه للمركز الأول على مستوى المحافظة و500 ألف جنيه للمركز الأول على مستوى الجمهورية.