وزيرا خارجية الأردن وتركيا يتفقان على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى العمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، و"ضمان احترام حقوق المواطنين، وإجلاء كل الرعايا الأجانب والحفاظ على سالمتهم".

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الذي يزور الأردن حاليا، إن "الأمور في أفغانستان تتسارع بشكل سريع، لكن كلنا معنيون بأن نتعاون معا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتوصل إلى حكومة توافق في أفغانستان حتى لا تتدهور الأمور".

وعبر الصفدي عن قلق الأردن من "المسار الذي آلت إليه الأمور في أفغانستان، الأولوية الآن هي لضمان الأمن والاستقرار والأولوية الآن لضمان عدم حدوث الفوضى في أفغانستان، الأولوية لضمان احترام حقوق المواطنين ولضمان إيجاد السبل التي تسمح بإجلاء كل المواطنين غير الأفغانيين الذين يريدون المغادرة من أفغانستان".

وذكر أن اللقاء مع أوغلو "تطرق للجهود التي تقوم بها تركيا لإجلاء عدد من المواطنين" في أفغانستان، قائلا: "ما نريده هو أفغانستان آمنة مستقرة، ونأمل أن يستطيع الفرقاء الأفغانيون أن يتعاونوا من أجل حماية أفغانستان ومصالحها".

واتفق أوغلو على أن "هناك تطورات سريعة في أفغانستان وخصوصا في الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أن سيطرة حركة طالبان أتت عقب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، و"بعد انتقال الرئيس الأفغاني أشرف غني من أفغانستان حصل هناك فراغ في العاصمة، وبعد ذلك دخلت حركة طالبان إلى كابل، وهذا أصبح الأمر الواقع".

ولفت النظر إلى استمرار تركيا في التواصل مع جميع الأطراف ومن ضمنه حركة طالبان ، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه تركيا في إجلاء مواطنيها ومواطني دول أخرى من أفغانستان.

وأكد أن "تركيا تبذل قصارى جهدها ودعمها من أجل استقرار وتنمية أفغانستان"، مشيرا إلى أنها "لم ترسل أي قوى معارضة لأفغانستان".