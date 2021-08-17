قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن واقعة انتشار عدد من القرود بمنطقة حدائق الأهرام صحيحة، مرجحا أنها ملك لمواطن حاول التخلص منها، فحدثت الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «يتم التعامل مع هذه الأزمات بعمل فخ عن طريق وضع مخدر في أحد الأكلات المحببة للقرود كالموز»، مشيرا إلى تواجد أطباء بالفعل في منطقة حدائق الأهرام للتعامل مع القرود.

وكشف رجائي أن طبيعة المنطقة التي تتسم بالمناطق المرتفعة والوحدات السكنية المفتوحة، صعبت إلى حد ما الموقف، قائلًا حول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود: «بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض».

وطمأن المواطنين متوجهًا برسالة لهم: «افتحوا الشبابيك، الأزمة ستنتهي اليوم أو غدا على أقصى تقدير».