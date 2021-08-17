قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي دفعة الثانوية العامة هذا العام مرت بظروف استثنائية، ووجه التحية لوزارة التربية والتعليم لقدرتها علي الانتهاء من الامتحانات بشكل ناجح في ظل عدم قدرة دول علي الانتهاء من الامتحانات.

وأضاف عبد الغفار، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه أمام الطلاب فرص تعليمية كثيرة، حيث يوجد 307 مؤسسات تعليمية موجودة حاليا.

وأضاف أن الدولة استثمرت في مجال التعليم العالي منها توفير الجامعات التكنولوجية لطلاب التعليم الفني، وتابع " عملنا في 6 سنين أكثر من اللي اتعمل في 50 سنة"، وطمأن الطلاب بوجود أماكن بالجامعات لكل طالب ناجح في الثانوية العامة.