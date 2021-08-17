القوات الإسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين في القدس والخليل والبيرة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين في القدس والخليل والبيرة ونصبت حاجزًا عند مدخل قرية راس كركر غرب رام الله.

وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في البيرة وهم ليث البرماوي (22 عاما) وعمر الشيخ قاسم (23 عاما) ومنذر الشيخ قاسم (23 عاما)، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم .

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن خالد أبو تركي وفتشت منازل ونصبت عدة حواجز عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة القدس هما آدم شفيق عبيد، ومحمد مبتسم عبيد، وذلك لدى مرورهما بجانب نقطة التفتيش المقامة على مدخل العيسوية الغربي.