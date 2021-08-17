التعليم العالي: تخطينا إسرائيل وجنوب إفريقيا في عدد الأبحاث العلمية المنشورة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تعمل على إنشاء أفرع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تمكنت من إنشاء 80 مؤسسة تعليمية ما بين معهد وجامعة أهلية وحكومية وخاصة ودولية، خلال السنوات الـ7 الماضية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إتاحة التعليم للطلاب وفقًا للدراسات الديموغرافية في المستقبل، موضحًا أن التطوير لا يتعلق بالمنشآت وإنما بإتاحة التخصصات والبرامج التي يحتاجها المستقبل.

ولفت إلى أن بعض الوظائف ستختفي وأخرى ستظهر بعد جائحة كورونا، وهو ما يحتاج تغييرًا في نوعية التعليم، قائلًا إن الوزارة تطمح لاستقبال الطلاب الوافدين من العرب ودول أوروبا وآسيا.

وذكر وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الوافدين على مدار الخمس سنوات الماضية، وتستهدف استقبال 200 ألف طالب خلال الأعوام المقبلة، متابعًا: «لدينا سمعة وخبرة قديمة في التعليم نعمل عليها لوجود سياحة تعليمية».

وأشار إلى أن مصر من الدول المتميزة في التعليم والبحث العلمي على مستوى إفريقيا وتستقبل العديد من الطلاب من دول القارة السمراء، قائلًا إنها تخطت إسرائيل وجنوب إفريقيا في عدد الأبحاث المنشورة.