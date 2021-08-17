إسرائيل تطلب مساعدة الدول لاحتواء حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

قال وزير الخارجية يائير لابيد اليوم الاثنين، إن اسرائيل طلبت المساعدة من عدد من الدول لمواجهة حريق الغابات الذي اندلع غرب القدس أمس الأحد، والذي لا يزال مستعراً حتى مساء اليوم ، وأكد أن اليونان نفسها التي دمرتها الحرائق هذا الصيف تعهدت بالفعل بتقديم الدعم .

وأعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت في وقت سابق عن أمله في أن تتم السيطرة على الحريق الذي غطى المدينة بالدخان خلال النهار.

واستعد مركز هاداسا الطبي في القدس، الذي يقع على مقربة من الحريق، لأمر إخلاء من الشرطة طوال اليوم. إلا إنه بحلول الظلام تقرر أنه لا حاجة لنقل أي مريض " في الوقت الحالي " .

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن ضباط الشرطة يستعدون لاحتمال إخلاء مركز هاداسا الطبي في القدس ، بالرغم من أن فرقة الإطفاء لم تعلق على الفور .

وطوال اليوم، تمكنت عشر طائرات إطفاء، اضطرت للبقاء على الأرض أثناء الليل، من مكافحة النيران مرة أخرى من الجو.

وعلى الرغم من أن رجال الإطفاء يكافحون الحريق منذ نحو 19 ساعة، إلا أن النيران أتت على ما لا يقل عن 1700 هكتار حتى وقت مبكر من اليوم الاثنين، وفقا لمتحدث.

وأفاد بينيت بأن الحرائق طالت العديد من المنازل في مناطق مختلفة.

وأفاد تقرير لراديو الجيش بأن الشرطة تفترض أن الحريق شب بسبب أشخاص، لكنه لم يكن بالضرورة حريقا متعمدا وربما نتج أيضا عن الإهمال.

وذكرت الشرطة أن آلاف العائلات في عدة بلدات اضطرت لمغادرة منازلهم والبحث عن الأمان.

وفي حين سمحت خدمات الطوارئ بعودة السكان في اثنين من التجمعات المتضررة بسبب انتهاء الوضع الخطير، لم يتم السماح بعد في ثلاث محليات للعودة حتى وقت مبكر من اليوم الاثنين. وكان الجيش قد دعم جهود الإخلاء بطائرات هليكوبتر.

وحذرت وزارتا البيئة والصحة من "مستويات عالية جدا من تلوث الهواء" في عدة أماكن بالقرب من القدس، ومن بين أمور أخرى، تم حث الأطفال والنساء الحوامل على عدم الخروج من المباني قدر الإمكان.