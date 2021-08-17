حلبية: سنجدد عقد علي ماهر والعراقي في طريقه للزمالك

كشف سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي، عن توصل النادي لاتفاق مع علي ماهر المدير الفني للفريق على تجديد عقده، مشيرا إلى أن الزمالك طلب رسميا التعاقد مع كريم العراقي.

وقال حلبية في تصريحات تليفزيونية: "اتفقنا مع علي ماهر على تجديد عقده والمدرب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، لجنة التعاقدات تجهز العقود ومن المنتظر أن يوقع علي ماهر عليها بشكل رسمي".

وأضاف: "الزمالك طلب رسميا التعاقد مع كريم العراقي، ولجنة التعاقدات وعلي ماهر يقومان بدراسة الأمر حاليا، لم يتم قيد كريم العراقي بالقائمة الإفريقية، وسنعقد جلسة مع الزمالك اليوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات بشأنه وبحث إمكانية ضم لاعبين من الأبيض مثل محمد عبدالسلام".

وأتم رئيس المصري قائلا: "عمر كمال عبدالواحد يتهرب وأصبح خارج صفوف المصري ولن يكون متواجدا في النادي الموسم المقبل، أي لاعب لا يريد الاستمرار سيرحل وهذا أمر نهائي".