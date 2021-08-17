وزارة الدفاع العراقية تعلن قتل إرهابيين اثنين في كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: "ثأراً لدماء الشهداء تمكن أبطال طيران الجيش من قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية".



وأضافت أن "ذلك جاء اثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ومساندة للقوات الأمنية ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".



على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم العثور على "ثلاثة أوكار للعناصر الإرهابية والقبض على مطلوب وفق أحكام الإرهاب".



وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته بموقع "فيسبوك" اليوم، إن ذلك جاء ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة ضمن قاطع عمليات بغداد قضاء "الطارمية".